Kağıthane'de hareketli dakikalar! Eşini bıçaklayan koca, polis ikna etmeye çalışırken balkondan atladı
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Kağıthane'de hareketli dakikalar! Eşini bıçaklayan koca, polis ikna etmeye çalışırken balkondan atladı

05.03.2021 11:42 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:04

Kağıthane'de bir adam, evde tartıştığı eşini bıçakladı. Yaralı kadın cam havliyle kendini banyoya kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öfkeli kocayı kapıyı açması konusunda ikna etmeye çalışırken şahıs kendisini 3. kattan aşağı bıraktı.

İstanbul Kağıthane'de bir adam, eşi ve çocuğuyla birlikte kendini eve kilitledi. Şahsın karısını bıçakladığı ve kendisini banyoya kilitleyen kadının polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Kağıthane'de hareketli dakikalar! Eşini bıçaklayan koca, polis ikna etmeye çalışırken balkondan atladı

3. KATTAN ATLADI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, polisin ikna etmeye çalıştığı adam 3. kattaki balkondan aşağıya atladı. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yapıyor.

Kağıthane'de hareketli dakikalar! Eşini bıçaklayan koca, polis ikna etmeye çalışırken balkondan atladı
Kağıthane'de hareketli dakikalar! Eşini bıçaklayan koca, polis ikna etmeye çalışırken balkondan atladı
Kağıthane'de hareketli dakikalar! Eşini bıçaklayan koca, polis ikna etmeye çalışırken balkondan atladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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