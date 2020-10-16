Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı
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Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı

16.10.2020 10:04 | Son Güncelleme: 16.10.2020 10:35

Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünün önünü kesip kaskını alarak tokat attı. Tehditler savurup ortalığı birbirine katan trafik magandası kavgayı ayırmayı çalışanları da silah kullanmakla tehdit etti. Yaşanan o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Cendere Caddesi'nde Salı günü saat 09.30 sıralarında caddede giden otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün önünü keserek aracını durdurdu. Motosiklet sürücüsünün kaskını alan otomobil sürücüsü, hakaret ve küfür etmeye başladı.

"GEL BARIŞALIM" DEYİP TOKAT ATTI

Bununla da yetinmeyen öfkeli sürücü, 'Gel barışalım' dediği motosiklet sürücüsünün bir anlık boşluğundan faydalanarak, ona tokat attı. Motosiklet sürücüsünün kaskını alan ve tokatlayan öfkeli sürücünün, çevredeki vatandaşların 'polisi arayın, karakola gidelim' demesi üzerine aracından silahını almaya teşebbüs ettiği görüldü.

KOVALASA DA YAKALAYAMADI

Bunun üzerine çevredekiler sağa sola kaçışırken motosiklet sürücüsü de motosiklet ve kaskını bırakarak kaçmaya başladı. Bunu gören trafik magandası, motosiklet sürücüsünü kovalamaya başladı ancak yakalayamadı. Motosiklet sürücüsünün kaçmasıyla bu kez otomobilinin arkasındaki kamyonet sürücüsüne yöneldi. Kamyonet sürücüsüne de tehditler savurmayı ihmal etmeyen maganda, çevredeki vatandaşların uğraşıyla zorla aracına bindirildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kağıthane'nin en işlek caddelerinden biri olan Cendere Caddesi'nde yaklaşık yarım saat süren kavga nedeniyle trafik akışı da aksadı. Otomobilini trafik ışıklarına park eden kişi, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşların da tepkisine neden oldu.

Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü 'Gel barışalım' deyip tokatladı
Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü 'Gel barışalım' deyip tokatladı
Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü 'Gel barışalım' deyip tokatladı
Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü 'Gel barışalım' deyip tokatladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (16)
BİNALİ İMAMOĞLU: Malum parti seçmeni tipi var
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
...: biri bana öyle tokat atsa onun yüzünü tanınmaz hale getiririm onun o yumurta gibi kafasına öyle bir tekme atarım ki uyandığında nerdeyim ben der benim gibi adamlara denk gelmiyor böyleleri
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
KAZASIZ KUL OLMAZ EKIBI: BOYLE MAGANDALIK GORMEDIK 11 YILDIR BU PROJEDE BINE YAKIN KAVGA AYIRDIK BOYLE MAGANDALIK GORULMEDI BU OFKE NE POLIS ORDAN GECIYOR YA GORMEDI YA ZABITA NEDEN BIR SEY YAPILMADI DUSUNDURUCU
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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