25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı
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25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı

15.10.2020 09:19 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:28

Kağıthane'de sokakta yürüyen şahıs, bir anda üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayı çıkararak kendini vurdu. Hayatını kaybeden 25 yaşındaki gencin sosyal medyadan "Beni böyle hatırlayın" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

25 yaşındaki Muhammed Yerlikaya, sokak ortasında cebinde bulunan tabancayı kafasına dayayarak ateş etti. Silah sesinin duyulması üzerine vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alınırken, Sağlık ekipleri Yerlikaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 25 yaşındaki Muhammed Yerlikaya'nın intihar ettiği silah ise hemen cesedinin yanında bulundu. Yeşilce Mahallesi'nde uzun yıllar yaşadığı öğrenilen Muhammed Yerlikaya'nın babasının da aynı mahallede esnaf olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BENİ BÖYLE HATIRLAYIN"

Olayın duyulmasının ardından olay yerine gelen Muhammet Yerlikaya'nın arkadaşları, Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından "Beni böyle hatırlayın" dedikten sonra intihar ettiğini iddia etti.

25 yaşındaki genç, 'Beni böyle hatırlayın' paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı
25 yaşındaki genç, 'Beni böyle hatırlayın' paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı
25 yaşındaki genç, 'Beni böyle hatırlayın' paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı
25 yaşındaki genç, 'Beni böyle hatırlayın' paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİR: Beşerin derdine dermandır KUR AN, KUR AN sız CANAVARDAN-AYIDAN-KURTTAN beterdir insan!
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