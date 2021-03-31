Kağıthane'de madde bağımlısı isyanı; İhbar ettik ama bir şey olmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kağıthane'de madde bağımlısı isyanı; İhbar ettik ama bir şey olmadı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kağıthane'de madde bağımlısı isyanı; İhbar ettik ama bir şey olmadı

KAĞITHANE'de park halindeki minibüs madde bağımlıları tarafından yakıldı.

KAĞITHANE'de park halindeki minibüs madde bağımlıları tarafından yakıldı. Aracın yakılmasının beklenen bir şey olduğunu söyleyen esnaf, "Zaten beklenen bir şeydi.  Emniyete başvuru yaptık, ihbar ettik. Ama bir şey olmadı" dedi.

Olay, Kağıthane Asaf Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, madde bağımlıları tarafından yatmak için kullanılan minibüs, yakıldı. Minibüsten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü. Minibüste hasar meydana geldi.  Esnaf Metin Ay, "Minibüs burada uzun zamandır park halinde duruyor. Uyuşturucu ve madde kullanan kişiler aracın içinde yatıp kalkıyor. Bu araç altı aydır burada bekliyor ama kimse kaldırmadı. Bu aracı kapıları kilitliydi. Levye ile kapılarını açıp içeri girmişler. Bugün de aracı yakmışlar. Zaten beklenen bir şeydi.  Emniyete başvuru yaptık. Narkotike de ihbar ettik. Ama bir şey olmadı" dedi.


Kağıthane'de madde bağımlısı isyanı; İhbar ettik ama bir şey olmadı
Kağıthane'de madde bağımlısı isyanı; İhbar ettik ama bir şey olmadı
Kağıthane'de madde bağımlısı isyanı; İhbar ettik ama bir şey olmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ İhsan Yavuz Özlem Zengin Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Sezen Aksu Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Mesut Bakkal Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kağıthane'de madde bağımlısı isyanı; İhbar ettik ama bir şey olmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 12:44:03. #1.15#
title