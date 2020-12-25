Kuyumcuda dehşet anları! Önce boğazından sonra karnından bıçakladı
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Kuyumcuda dehşet anları! Önce boğazından sonra karnından bıçakladı

25.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:57

Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı. Saldırgan, çevre dükkanların esnafı tarafından etkisiz hale getirildi.

Kağıthane Sanayi Mahallesi'nde kuyumcu dükkanına giren saldırgan kuyumcuyu boğazından ve karnından bıçakladı. Saldırganı yan dükkandan gelen esnaf etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis sevk edildi.

KUYUMCU TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kuyumcuda dehşet anları! Önce boğazından sonra karnından bıçakladı
Kuyumcuda dehşet anları! Önce boğazından sonra karnından bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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