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Kağıthane'de girdiği evden cüzdan çalan hırsız ve arkadaşı yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de girdiği evden cüzdan çalan hırsız ve arkadaşı yakalandı Kağıthane'de bir eve girerek para dolu cüzdanı çalan hırsız ve onu arka sokakta bekleyen arkadaşı yakalandı.

Kağıthane'de girdiği evden cüzdan çalan hırsız ve arkadaşı yakalandı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir eve girerek para dolu cüzdanı çalan hırsız ve onu arka sokakta bekleyen arkadaşı yakalandı. Yakalanan şüphelilerin pek çok suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane Şirintepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şirintepe Mahallesi'nde bulunan bir eve giren hırsız, evde bulunan para dolu cüzdanı çalarak hemen oradan uzaklaştı. Ardından arka sokakta onu bekleyen arkadaşının yanına giden hırsız, çaldığı para dolu cüzdanı kimselere fark ettirmeden ona verdi. Hırsızların bu alışverişi bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

O anlar kamerada

Kameraya yansıyan görüntülerde hırsızın evden çaldığı cüzdan ile birlikte diğer arkadaşının yanına gelmesi ve kimseye fark ettirmeden cüzdanı ona vererek ikisinin de oradan uzaklaşması yer alıyor.

Öte yandan kimliklerinin tespit edilmesinin ardından yakalanan şüphelilerin, pek çok suçtan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane'de girdiği evden cüzdan çalan hırsız ve arkadaşı yakalandı

Kağıthane'de girdiği evden cüzdan çalan hırsız ve arkadaşı yakalandı

Kağıthane'de girdiği evden cüzdan çalan hırsız ve arkadaşı yakalandı

Kağıthane'de girdiği evden cüzdan çalan hırsız ve arkadaşı yakalandı
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Haber: Kağıthane'de girdiği evden cüzdan çalan hırsız ve arkadaşı yakalandı - Haberler
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