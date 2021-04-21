Kağıthane Belediyesinden, Kovid-19 tedbirleri kapsamında iş yeri tam kapalı esnafa 1000 lira destek

Kağıthane Belediyesi, pandemi nedeniyle iş yerlerini tam kapatan esnafa 1000 lira maddi yardımda bulunuyor.

Kağıthane Belediyesi, pandemi nedeniyle iş yerlerini tam kapatan esnafa 1000 lira maddi yardımda bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle bir kısım esnaf, tedbir amaçlı iş yerlerini kapattı. Esnafa destek sağlayan belediye, kahvehane, internet kafe, düğün salonu ve okul kantini işletmecileri ile okul servis şoförlerine 1000 liralık yardım yapıyor.

Destekten yararlanmak için Kağıthane Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat eden esnaftan, ikametgahının ve iş yerinin ilçede olma şartı aranıyor. Yine birden fazla iş yeri olan esnaf ise sadece biri için başvuruda bulunabiliyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, destek paketinin pandemiden etkilenen esnafa bir nebze de olsa fayda sağlayacağını belirterek, talepte bulunan esnafın iş yerlerini de dezenfekte edildiğini kaydetti.

Öztekin, yine esnafa hijyen paketleri dağıttıklarını dile getirerek, "Bugüne kadar 5 milyonun üzerinde maske ve 540 bin kolonyayı Kağıthaneli esnaf ve komşularımıza dağıttık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hanife Sevinç