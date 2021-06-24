Kağıt toplayıcı kılığında hırsızlık: Kuruması için bahçeye bırakılan halıyı böyle çaldı
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Kağıt toplayıcı kılığında hırsızlık: Kuruması için bahçeye bırakılan halıyı böyle çaldı

İhlas Haber Ajansı / Azim Çelik - Haberler | 3. Sayfa

Kağıt toplayıcı kılığında hırsızlık: Kuruması için bahçeye bırakılan halıyı böyle çaldı Güpegündüz bahçedeki halıyı çalarak uzaklaştı Sakarya'nın Erenler ilçesinde kağıt toplayıcı kılığına giren şüpheli, kuruması için bahçeye bırakılan halıyı güpegündüz çalarak kayıplara karıştı.

Kağıt toplayıcı kılığında hırsızlık: Kuruması için bahçeye bırakılan halıyı böyle çaldı

Güpegündüz bahçedeki halıyı çalarak uzaklaştı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde kağıt toplayıcı kılığına giren şüpheli, kuruması için bahçeye bırakılan halıyı güpegündüz çalarak kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcı kılığına giren bir şüpheli, evin bahçesine kuruması için bırakılan halıyı saniyeler içerisinde çaldı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin evin bahçesine girdiği ve halıyı sırtlayıp dışarıya çıkarak, kağıt topladığı araca koyduğu anlar yer aldı. Görüntünün devamında ise, şüphelinin hiçbir şey olmamış gibi aracıyla yoluna devam ettiği görüldü.

Kağıt toplayıcı kılığında hırsızlık: Kuruması için bahçeye bırakılan halıyı böyle çaldı
Kağıt toplayıcı kılığında hırsızlık: Kuruması için bahçeye bırakılan halıyı böyle çaldı
Kağıt toplayıcı kılığında hırsızlık: Kuruması için bahçeye bırakılan halıyı böyle çaldı
Kağıt toplayıcı kılığında hırsızlık: Kuruması için bahçeye bırakılan halıyı böyle çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Azim Çelik

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