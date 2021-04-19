Kağıt Ev nerede çekiliyor? Kağıt Ev dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizideki Kağıt Ev nerede bulunuyor?
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Kağıt Ev nerede çekiliyor? Kağıt Ev dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizideki Kağıt Ev nerede bulunuyor?

Kağıt Ev nerede çekiliyor? Kağıt Ev dizisi hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizideki Kağıt Ev nerede bulunuyor?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Ekranların yeni başlayan dizisi Kağıt Ev'in nerede çekim yapıldığı merak edildi. Star TV'de başlayan Kağıt Ev dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi şehirde, ilçede ve semtte yapılıyor? Kağıt Ev nerede çekiliyor detaylı öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz.

Star TV'de yeni başlayan Kağıt Ev dizisi nerede çekiliyor? Kağıt Ev dizi çekimleri nerede yapıldı? Kağıt Ev hangi ilde, ilçece ve mahallede çekiliyor? Dizideki ev nerede bulunur? Dizideki kağıt ev nerede?

KAĞIT EV NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kağıt Ev dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapılıyor. Dizide yer alan Kağıt Ev'in İstanbul'un Reşadiye semtinde bulunduğu iddia ediliyor. Dizideki evin İstanbul'un ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olan siyasetçi Bedrettin Dalan'a ait olduğu iddia edildi.

KAĞIT EV NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kağıt Ev her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.

KAĞIT EV OYUNCULARI KİMLER?

Erdal Beşikçioğlu (Cihan Fırtına)

Nur Fettahoğlu (Aylin Fırtına)

Can Nergis (Bülent)

Tuvana Türkay (Azra)

Nihal Koldaş (Gülsüm)

Yaşar Uzel (Halil)

Nejat Uygur (Mert Fırtına)

Helin Kandemir (Cemre Fırtına)

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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