Kafkas arı ırkı balları Türkiye'nin dört bir yanında rağbet görüyor - Haberler
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Kafkas arı ırkı balları Türkiye'nin dört bir yanında rağbet görüyor

İhlas Haber Ajansı / Ziya Akyıldız - Haberler | Güncel

Kafkas arı ırkı balları Türkiye'nin dört bir yanında rağbet görüyor Sezon sonu balları deva dağıtıyor Artvin'de bal üretim sezonu sona erdi.

Kafkas arı ırkı balları Türkiye'nin dört bir yanında rağbet görüyor

Sezon sonu balları deva dağıtıyor

ARTVİN - Artvin'de bal üretim sezonu sona erdi. Kafkas arı ırkının ürettiği ballar ülkenin dört bir yanında büyük ilgi gördü.

Artvin'in Murgul ilçesinde, zengin bitki örtüsüne sahip bozulmamış doğasında en kaliteli balı elde etmek için arıları çiçeklerle buluşturan arıcılar, yüksek rekolteye rağmen taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

Bin 800 metre yükseklikte bulunan, doğal su kaynakları ve farklı bitki türüyle arıcılık için son derece elverişli olan Artvin'de üretilen ballar, en çok talep gören ballar arasında yer alıyor.

Kafkas arı ırkının gen merkezi olan Artvin'de, fenni kovan ve karakovanlarda üretilen ballar, Türkiye'nin dört bir tarafından rağbet görüyor. Artvin'in bitki çeşitliliği bakımından en zengin bölgeleri arasına olan Murgul'un Kabaca köyü vadisi arıcılara ev sahipliği yapıyor.

Bölgede 35 ila 50 yıldır arıcılıkla uğraşan üreticiler, Kabaca köyü vadisinin çok zengin flora ve endemik bitki türüne sahip olduğunu ifade ederek, Kafkas arı ırkından elde edilen balın kalitesini artırdığını söylediler.

Bölgede arıcılık yapan Ahmet Kadıoğlu, bal rekoltesinin geçmiş yıllara oranla çok fazla olduğunu belirterek, son 10 yılın en verimli dönemini yaşadıklarına ifade etti. Kara kovan ballarına çok fazla talep olduğunu ifade eden Kadıoğlu, "Talepleri karşılayamıyoruz. Balımız çok kaliteli olup ilaç niyetini kullanıldığı için Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyoruz. Siparişlerimizi özel kaplar içerisinde alıcıya kargoyla gönderiyoruz. Kara kovanları bahar başlarında ormanlık alanlarda boyu 50 metreyi bulan gürgen ağaçlarının üzerine yerleştiriyoruz. Arılar bu kovanlarda insan eli değmeden tamamen organik üretiliyor" dedi.

Kafkas arı ırkı balları Türkiye'nin dört bir yanında rağbet görüyor

Kafkas arı ırkı balları Türkiye'nin dört bir yanında rağbet görüyor

Kafkas arı ırkı balları Türkiye'nin dört bir yanında rağbet görüyor

Kafkas arı ırkı balları Türkiye'nin dört bir yanında rağbet görüyor
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Haber: Kafkas arı ırkı balları Türkiye'nin dört bir yanında rağbet görüyor - Haberler
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