Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu

Peygamber Devesi veya Mantid adıyla anılan böceğin, beyaz fareyi midesine indirdiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sosyal medyada da çoğu kez paylaşılan video, tıklanma rekoru kırdı.

TEK HAMLEDE AVINI YAKALADI

Güçlü çenesiyle bilinen Peygamber Devesi, bir süre rakibini tarttıktan sonra hamlesini yapıyor ve fareyi boynundan tutarak yere seriyor. Daha sonra üstünlüğün tadını çıkaran Peygamber Devesi, dakikalar içerisinde rakibini midesine indiriyor.

PEYGAMBER DEVESİ NEREDE YAŞAR?

Peygamber Devesi veya Mantid, Mantodea alttakımında yer alan ve hamam böcekleriyle birlikte Dictyoptera takımını oluşturan yaklaşık 1.800 böcek türünün ortak adıdır. Tropik ve sıcak bölgelerde yaşayan, başka böcekler üzerinden beslenen böcek türlerinden oluşan bir familyadır.

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