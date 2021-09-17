Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu - Haberler
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Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam

Güçlü çenesiyle bilinen Peygamber böceğinin, kafesin üzerinde fareyi alt etmesi kameralara yansıdı. Kanlı kapışmada rakibine fırsat tanımayan Peygamber devesi, yaptığı tek hamle sonrasında fareyi midesine indirdi.

Peygamber Devesi veya Mantid adıyla anılan böceğin, beyaz fareyi midesine indirdiği anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Sosyal medyada da çoğu kez paylaşılan video, tıklanma rekoru kırdı.

TEK HAMLEDE AVINI YAKALADI

Güçlü çenesiyle bilinen Peygamber Devesi, bir süre rakibini tarttıktan sonra hamlesini yapıyor ve fareyi boynundan tutarak yere seriyor. Daha sonra üstünlüğün tadını çıkaran Peygamber Devesi, dakikalar içerisinde rakibini midesine indiriyor.

PEYGAMBER DEVESİ NEREDE YAŞAR?

Peygamber Devesi veya Mantid, Mantodea alttakımında yer alan ve hamam böcekleriyle birlikte Dictyoptera takımını oluşturan yaklaşık 1.800 böcek türünün ortak adıdır. Tropik ve sıcak bölgelerde yaşayan, başka böcekler üzerinden beslenen böcek türlerinden oluşan bir familyadır.

Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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