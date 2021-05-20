Kafeler açık mı 2021? Kafeler ve restoranlar açıldı mı?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Peki, Kafeler açık mı 2021? Kafeler ve restoranlar açıldı mı?

Kafeler açık mı, ne zaman açılacak soruları gündemde bulunuyor. Tam kapanmanın ardından beklenen açılma kararına kafe, restoran ve lokanta gibi yeme - içme yerlerinin dahil olup olmadığı merakla sorgulanıyordu. İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgesini yayımladı ancak gözler Kabine toplantısından çıkarak kararlardaydı. Peki, yeme içme yerleri açık mı?

KAFELER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı, 17 günlük kapanmanın ardından kademeli normalleşme genelgesini yayımladı. Genelgede yeme - içme yerlerine dair merak edilen ayrıntı da verildi. Buna göre;

- Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);

- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,

- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

- 17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Genelgede, normalleşme kapsamında faaliyetleri askıya alınan yeme - içme yerlerinin 17 - Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalacaklarına yer verildi. Ancak yeme - içme yerlerinin kesin olarak hangi tarihte açılacağı belli değil