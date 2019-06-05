Kafası balkon korkuluğuna sıkışan çocuk kurtarıldı

Adıyaman'da kafası balkon korkuluğunun demirine sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oyun oynayan Muhammed Salih Ergün'ün (5) kafası balkon korkuluğunun demirine sıkıştı.

Ailesi Ergün'ü kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Ergün'ü sıkıştığı yerden kurtardı.

Ergün ailesi çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA