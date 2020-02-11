: Kadir Şeker'in annesi, evladını görebildiği 1 dakikayı anlattı

11.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:55

Konya'da, kız arkadaşı Ayşe D'yi darp eden Özgür Duran adlı kişiyi engellemek isterken ölümüne yol açan 20 yaşındaki Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Türkiye, Kadir Şeker'in soruşturmasına kilitlendi. Sosyal medyada birçok kullanıcı Kadir'in meşru müdafaa kapsamında tahliye edilmesi yönünde başlatılan kampanyaya destek oldu. Şimdi gözler hukuki sürece çevrildi. Öte yandan Kadir'in annesi Zeliha Şeker suskunluğunu bozdu. Zeliha Şeker, evladını hastaneye sevk edilirken gördüğünü söyledi ve yaşadıkları o kısa anı anlattı.

"HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN, ADALET YERİNİ BULACAK"

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Zeliha Şeker, "Biz geldiğimizde karakola götürmüşler. Polisler (hastaneye götürülürken) halime acıdı. Bir dakikalığına görebildim. Sarıldım yavruma. Yaprak gibi titredi. Ben de titredim. Bir gün de sararmış solmuş. Konuşmadık. 'Üzülme anne' dedi. Çok destek alıyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Adalet yerini bulacak inşallah" şeklinde konuştu.

YENİ TANIKLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Kadir Şeker'in soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada yeni görgü tanıkları ortaya çıktı. Polis, görgü tanıklarının bilgisine başvuracak. Verilecek ifade Şeker'le ilgili yeni gelişmelerin önünü açabilecek.

DARP MAĞDURU KADIN: KADİR BENİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Konuyla ilgili konuşan Ayşe D. ise Kadir'in kendisini kurtarmaya çalıştığını dile getirdi.

Ayşe D. geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını ifade etti.

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