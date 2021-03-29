Kadir Demirel kimdir? Kadir Demirel Biyografisi!

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni olan merhum Kadir Demirel'in biyografisi merak ediliyor. 2017 yılında yaşanan ölüm olayı üzerine gündeme gelen Kadir Demirel'in hayatı hakkında bilinenleri sizin için delerdik. Peki, Kadir Demirel kimdir? Kadir Demirel'in hayatı ve kariyeri hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni olan merhum Kadir Demirel'in biyografisi merak ediliyor. 2017 yılında yaşanan ölüm olayı üzerine gündeme gelen Kadir Demirel'in hayatı hakkında bilinenleri sizin için delerdik. Peki, Kadir Demirel kimdir? Kadir Demirel'in hayatı ve kariyeri hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KADİR DEMİREL KİMDİR?

Kadir Demirel, 1961 yılında Niğde'de doğmuştur.

İlkokulu Kayseri'nin Yeşilhisar kazasında, İmam-Hatip Lisesini Niğde'de, üniversiteyi de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu. Fakültedeyken Milli Gazete'de işe başladı. 5 yılı aşkın bir süre Milli Gazete'de çalıştıktan sonra Sabah'a geçti ve oradan askere gitti.

Askerlik dönüşü Zaman Gazetesi'nde işe başladı. Orda politika editörlüğü, Avrupa yayın sorumluluğu, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve gazetelerinin yayımlanmasında öncülük etti.

1998 yılında Moskova Zaman'da Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. 2000 yılında Zaman'dan ayrılan Demirel, Yeni Şafak Gazetesi'nde 5 yılı aşkın süre Yazı İşleri Koordinatörü, 8 yıl da Bölge Haberleri Müdürü olarak görev yaptı. 2014 Kasımı'nda Yeni Şafak'tan ayrıldı.

Aynı ay içinde Yeni Akit'te Yazı İşleri ve Yayın kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

14 Mart 2016'da ise Yeni Akit'te Genel Yayın Yönetmeni oldu.