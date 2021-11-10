Kadınların saç saça kavgası kamerada! İç çamaşırlarının açılmasına bile aldırış etmediler - Haberler
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Kadınların saç saça kavgası kamerada! İç çamaşırlarının açılmasına bile aldırış etmediler

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

İngiltere'nin Coventry kentindeki bir barın önünde kadınlar arasında çıkan kavga, saniye saniye kameralara yansıdı. Birbirlerinin saçlarını bırakmayan kadınlar, iç çamaşırlarının açılmasına dahi aldırış etmedi.

İngiltere'nin Batı İç Orta West Midlands bölgesinin önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Coventry'de gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bir bar çıkışında henüz bilinmeyen nedenle kavga etmeye başlayan iki kadın, etraftakilerin müdahalesine rağmen sakinleştirilemedi.

UZUN SÜRE BOĞUŞTULAR

İki kadın, birbirlerine üstünlük sağlamak için uzun süre boğuştu ve her yolu denedi. Ancak ikisi de herhangi bir açık vermedi ve bu anlar saniye saniye kaydedildi. Etraftakilerin kavgayı ayırmak için gösterdiği çaba da yetersiz kaldı.

İÇ ÇAMAŞIRLARI AÇILDI

Kadınlar, kavganın ritmine kendilerini öyle bir tuttu ki bu sırada açılan iç çamaşırlarını dahi fark etmediler. İkili en sonunda daha kalabalık bir grubun olaya müdahale etmesinin ardından ayrılmak zorunda kaldı. Yine de kadınların saçlarını bırakmadığı görüldü.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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