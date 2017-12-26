Kadınlar Yararına Alışveriş Şenliği Düzenlendi

Samsun'da geliri, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarının önlenmesi ve eğitim konularında çalışan derneklere aktarılmak üzere alışveriş şenliği düzenlendi.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda, Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) tarafından düzenlenen alışveriş şenliğine, kozmetikten konut satışına, modadan dekorasyona 54 firma katıldı.



BİKAP üyeleri sunucu Özlem Yıldız ve modacı Emel Yıldırım da etkinliğe destek verdi.



KİKAP Samsun Derneği Başkanı Belgin Kadıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.



Şenliğinin giriş biletlerinden elde edilen gelirin, Karadeniz İlleri Kadın Platformu Samsun Derneği (KİKAP) ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Samsun Şubesi'ne bağışlanacağını söyleyen Kadıoğlu, şenliğe yerel firmaların yanı sıra büyük firmaların da katıldığını belirtti.



Samsun'da 8. kez düzenlenen programın sosyal sorumluluk çalışmalarına gelir sağladığını vurgulayan Kadıoğlu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çocuk istismarının önlemesi, erken yaşta evliliklerin önüne geçmek gibi konularda farkındalık çalışmaları yaptıklarını, projeler hazırladıklarını kaydetti.



Alışveriş şenliğine çok sayıda kadın ilgi gösterdi.