Kadınlar kışa hazırlanıyor

Sofralarında doğal ürünleri tercih eden ev kadınları, Evka-3'te bulunan Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi'nde gerçekleşen turşu, reçel ve pestil atölyelerinde doğal ürünler yapmanın inceliklerini öğreniyor.

Hem doğal ve sağlıklı gıda tüketimi konusunda bilinçlendirme, hem de ev ekonomisine katkı sağlanılması amacıyla hazırlanan etkinliklerin ilkinde katılımcılar turşu çeşitli yöntemlerini öğrendi. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimlerde gıda kaybı ve israfın azalması ve akıllı alışveriş yöntemleri gibi konularda da bilgi verildi.

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ve Bornova İlçe Tarım Müdürü Mustafa Akarca'nında katıldığı atölye çalışmasında kadınlara katılım belgesi verildi. Ev yapımı ürünlerin daha sağlıklı olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Nitelikli tarımın gelişmesi ve tarım ürünlerinin doğru biçimde değerlendirilmesi ülke ekonomimiz açısından çok önemli. Bu eğitimlerle Bornovalı kadınlara evde yapabilecekleri doğal yiyecekler konusunda bilgilendiriyoruz. Bu daha sağlıklı olduğu gibi aile bütçelerine de fayda sağlayacaktır" dedi.

Mutfakta Buluşalım etkinlikleri 16 Eylül'de Reçel Atölyesi, 17 Eylül de ise Pestil Atölyesi ile devam edecek.

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