Kadınlar cerrahi maske, tulum ve hasta önlüğü üretiyor
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Abdullah Karataş, Hakkari, Güncel

Kadınlar cerrahi maske, tulum ve hasta önlüğü üretiyor

Atölyelerde tulum ve maske üreten kadınlar TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş'ın konuşması Vali ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ın atölyeleri gezmesi HAKKARİ - Hakkari'de kadınlar cerrahi maske, tolum ve hasta önlüğü üretiyor.

07.04.2020 20:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:31
Kadınlar cerrahi maske, tulum ve hasta önlüğü üretiyor

Atölyelerde tulum ve maske üreten kadınlar

TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş'ın konuşması

Vali ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ın atölyeleri gezmesi

HAKKARİ - Hakkari'de kadınlar cerrahi maske, tolum ve hasta önlüğü üretiyor.

Kadınlar cerrahi maske, tulum ve hasta önlüğü üretiyor

Kaynak: AA

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Kadınlar cerrahi maske, tulum ve hasta önlüğü üretiyor
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