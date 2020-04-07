Kadınlar cerrahi maske, tulum ve hasta önlüğü üretiyor Atölyelerde tulum ve maske üreten kadınlar TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş'ın konuşması Vali ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ın atölyeleri gezmesi HAKKARİ - Hakkari'de kadınlar cerrahi maske, tolum ve hasta önlüğü üretiyor.

Atölyelerde tulum ve maske üreten kadınlar TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş'ın konuşması Vali ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık'ın atölyeleri gezmesi HAKKARİ - Hakkari'de kadınlar cerrahi maske, tolum ve hasta önlüğü üretiyor. Kaynak: AA