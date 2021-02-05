Kadının, sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kadının, sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar kamerada

05.02.2021 16:10 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:14
Kadının, sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar kamerada

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir kadın sokakta başıboş dolaşan köpeklerin saldırısına uğradı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bir kadın sokakta başıboş dolaşan köpeklerin saldırısına uğradı. Çantasıyla kendini korumaya çalışan kadının yardımına mahalleli koşarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüdüğü sırada başıboş gezen köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, kendini çantasıyla korumaya çalıştı. Kadın, çantasını sallayarak köpekleri uzaklaştırmak istedi, ancak başarılı olamadı. Durumu fark eden mahalleli kadının yardımına koştu. Çevredekilerin de müdahalesiyle köpekler uzaklaşırken, saldırıya uğrayan kadın yere yığıldı. O anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 


Kadının, sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar kamerada
Kadının, sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar kamerada
Kadının, sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar kamerada
Kadının, sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri KURU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Barış Manço Feyza Aktan Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Ömer Ali Ersun Yanal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Rusya Terör Antalya Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadının, sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 16:17:13. #1.14#
title