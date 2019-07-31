Bir kadın cinayeti daha! Ayrılmak isteyen sevgilisini sokak ortasında öldürdü
Kayseri'de genç bir kadın, ayrılmak istediği sevgilisi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü.
Kayseri'de27 yaşındaki Gülay Şimşek isimli genç kadın, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan Onay (36) tarafından tabanca ile vurularak öldürdü.
Merkez Kocasinan ilçesi Ahmetpaşa Caddesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre bir inşaat firmasında sekreter olarak çalışan Gülay Şimşek, 4 aydır sevgilisi olan işsiz Özkan Onay'dan ayrılmak istedi. Onay ayrılma teklifini kabul etmeyerek, Şimşek'in peşini bırakmadı. Onay, işten çıkışını beklediği Şimşek ile ayrılma konusunda tartışmaya başladı.
CİNAYET SONRASI OLAY YERİNDEN KAÇTI
Şimşek'in ayrılma konusunda ısrar etmesi üzerine Onay, belinden çıkardığı tabanca ile genç kadına 3 el ateş açtı. Ağır yaralanan Şimşek, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 ambulansıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Genç kadın hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay sonrası otomobille kaçan cinayet zanlısı Onay'ı yakalamak için çalışma başlattı.
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idam gelırse bu ülkede cınayetler pislık olaylar tacızler hemen biter suç olayları mınumuma ıner idam ıyıdır kötüler ölmeli ama devlet hala seyredıyor inanılır gıbı deyılCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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sosyetik aile yapisi sevgili hayati zina hayatiCevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
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bu devir deccal devri cahiliye devri ates devri ne sevgilisi zina hayati , evlilik müessesesi ne olacakCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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ALLAH rahmet eylesin. . kızımıza . ne desek boş. bir kadına değil el kaldırmak o cana kıymak öldürmek. . ne erkekliğe. . ne adamlığa. . . nede insanlığa sığar. tabi insansa. . mahlukat soysuz. . .Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır