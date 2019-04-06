Kadın ve Çocukların Ölümlerine Şahit Oldum" (2)

- Kimyasal saldırıdan sonra Duma'dan göç eden Suriyeliler

Dumalı Ebu Ziyad ile röportaj

Ebu Muhammed Badusi ile röportaj

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'ın Duma ilçesinde kimyasal silahla 78 sivili öldürdüğü saldırının üzerinden bir yıl geçti. Kimyasal silahlı saldırı ve yoğun bombardımanlar nedeniyle zorunlu tahliyelerle yerlerinden edilen Dumalılar, yaşadıklarını unutamıyor.

Suriye'de Esed rejiminin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesinde gerçekleştirdiği kimyasal katliam birinci yılını geride bıraktı.

Kimyasal silahlı saldırı sonucu 78 sivil hayatını kaybederken, olay anına tanıklık eden binlerce Dumalı da kısa süre sonra zorunlu tahliyelerle ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etti.

Çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren Dumalılar, hafızalarında yer edinen saldırı anında yaşadıklarını AA muhabirlerine anlattı.

Dumalı Ebu Ziyad da kimyasal saldırıya ailesiyle sığınakta yakalandığını söyledi.

Çok zor günler geçirdiklerini dile getiren Ebu Ziyad, şöyle devam etti:

"Duma'nın Şems, Mesakin ve Kısarne mahallelerine o günlerde çok şiddetli saldırılar yapılıyordu. Ailemle tüneldeydik. Farklı bir koku almaya başladık. Koku arttıkça insanlar bayılmaya başladı. Saldırıdan en çok etkilenenler direnci düşük çocuklar, yaralılar, ameliyata girmeyi bekleyenler oldu. Kimyasaldan etkilenip öldüler. Yaraları açık olanların üzerlerine su dökme imkanı olmadı. Doktorlar da hiçbir şey yapamadı. Kimyasal silah saldırısı, normal şekilde yaralanmış olanların ölümlerini hızlandırdı."

Ebu Muhammed Badusi de Duma'yı terk etmek zorunda kaldıkları için üzgün olduklarını belirterek, kimyasaldan kaçanların rejim uçaklarının saldırılarında öldüğünü söyledi.

Kaynak: AA