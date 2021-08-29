Kadın sürücü tırı sollamak isterken bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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Kadın sürücü tırı sollamak isterken bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kadın sürücü tırı sollamak isterken bariyerlere çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önündeki tırı geçmek isterken bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ve kızı yaralanarak hastanelik oldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önündeki tırı geçmek isterken bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ve kızı yaralanarak hastanelik oldu.

Kaza, Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi D-130 Karayolu Kurtuluş mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Huriye A. idaresindeki 41 AHY 101 plakalı otomobil, sürücüsünün, hemen önünde seyreden Emrullah B. yönetimindeki tırı geçmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yolun ortasındaki bariyerlere çarptı. Kazanın şiddetiyle Huriye A. ve araçta yolcu olarak bulunan kızı yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı anne-kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan anne ve kızının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kadın sürücü tırı sollamak isterken bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Kadın sürücü tırı sollamak isterken bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Kadın sürücü tırı sollamak isterken bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Kadın sürücü tırı sollamak isterken bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Kadın sürücü tırı sollamak isterken bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kadın sürücü tırı sollamak isterken bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Haberler
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