Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı

Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı

Mersin'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

02.10.2019 10:59
Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı

Mersin'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darp edilmesine ilişkin olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, önce öğretmene vuran velinin, ardından saçlarından tutup ittiği görüldü.

SAÇINDAN TUTUP VURDU

27 Eylül Cuma günü meydana gelen olayda, merkez Mezitli ilçesindeki Vali Şenol Engin İlkokulu'na gelen bir kadın veli, öğretmen Nigar Özçelik (50) ile çocuğuna bağırdığı iddiasıyla tartışmış, daha sonra velinin eşinin de gelmesiyle tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Olayda darp edilen öğretmen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, veli ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakılmıştı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, öğretmenin darp edilme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamera görüntülerine göre, okula gelen kadın veli, öğretmen ile tartışmaya başlıyor. Bir süre tartışan veli ve öğretmeni, çevredeki diğer öğretmenler sakinleştiriyor. Ardından velinin eşi ile arkadaşı gelerek, öğretmenle tartışmaya başlıyor. Tartışma sırasında önce öğretmene vuran ardından saçından tutarak iten veli, sınıfa giren öğretmenin peşinden giriyor. Daha sonra araya girenler tarafından sakinleştirilen veli, okuldan ayrılıyor.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (37)

  • ENDE SEMA NUR:
    Bende Ogretmenim.Bizler Ogrenciyken Ogretmenimizin Onunde Ceketimizi Ilikleyen Bir Topululuktuk.Dikkat Ediniz Şiddet Her Yere Girdi.Bir Diğer Husus Konu Ne Olursa Olsun Şiddet Bir Hastaliktir Ve Hayvani Bir Dürtüdür.Burdan Meslektasima Çok Geçmiş Olsun Dileklerimi Sunuyorum
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  • CAFER.YILDİZ:
    ahmet. ali. misin. nesin. lan. bu. öğretmeni. nerden. taniyon. savunuyon. lan. dostunmu. yoksa. meslecaktaşinmi. lan.
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  • KARA:
    Bu yarmanın evinde nasıl çocuk yetiştirdiği belli oluyor. Çocukları evde böyle maganda gibi yetiştiriyorlar okula gönderiyorlar milletin çoluk çocuğunun başına bele ediyorlar. Anne ve Babalarıda okulun başına bele oluyor
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  • AYŞE:
    BEN İLKOKUL3-4-5 SIFINDAYKEN İKİ FARKLI ÖĞRETMENIMDEN HEM AŞAĞILATICI HEMDE FİZİKİ ŞİDDETE MARUZ KALDIM . KİMSEYE SÖYLEYEMEDİM. İKİSİDE BAYAN ÖĞRETMENLERDE. ÖĞRENCİ AYIRIMI ÇOK YAPARLARDI. HALA İKİSİNDENDE NEFRET EDİYORUM. BAZEN İKİSİNEDE OKKALI BİR DAYAK ATASIM HALA GELİYOR. KAÇ YAŞINA GELDİM UNUTMADIM. BURDA VELİ HAKLIDIR DEMİYORUM AMA HER ÖĞRETMENDE HAKLI VE ELİ ÖPÜLESİ DEĞİLDİR. İYİ SEÇİLMİŞ OLMASI LAZIM.
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  • TÜRK SAMET:
    öğretmende olsan bağırmaya hakkın yok. sen öğretim için oradasın ve bu iş için para alıyorsun. Velinin de elbette el kaldırmaya hakkı yok. . .
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  • KORAY:
    Samet sen de telefonu yavaşça aşağı indir bir yerini yıkamayı öğren sonra gel konuş
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  • AHMET ALİ:
    Nerden biliyorsun veliyi kışkırttığını oradamıydın duydun mu gördün mü?bilmeden öğrenmeden konuşma cahil cahil dışardan davulun sesi hoş gelir siz de o cahil velilerdensiniz anlaşılan
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  • GECE:
    GUNDUZ, , , , , Öğretmenliği yapmanın ilk şartı o görevi hak etmiş olması lazım, her önüne gelen öğretmen, imam, asker olamaması lazım bu görevler çok önemli, çok iyi seçilmiş olmaları gerekiyor. Disiplin de şart , yönetmelikler de kılık, kıyafet ve davranışlara gevşeklik gösterilmemesi lazım,
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  • GUNDUZ:
    Sen evde bir çocuğa sahip çıkamıyorsun, sinirlenince azarlıyorsun,öğretmene gelince çok kıymetli oluveriyor çocuk. Belki bir başka anne babanın yavrusunu korurken azarlıyor ötekini. Belki hak yedirmiyor. Bunu biliyor musun? Öğretmenlere laf söylemeyin. Kırk fırın ekmek yeseniz yine de o kadar sabırlı ve koruyucu olamazsınız.
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