Kadın Kültür Evleri'nde verilen konser büyük ilgi gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadın Kültür Evleri'nde verilen konser büyük ilgi gördü

Kadın Kültür Evleri'nde verilen konser büyük ilgi gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar Çay ve Bolvadin Kadın Kültür Evleri'nde Türk sanat ve türk halk müziği konseri verildi.

ÇAY, AFYON (İHA) - Afyonkarahisar Çay ve Bolvadin Kadın Kültür Evleri'nde Türk sanat ve türk halk müziği konseri verildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nin vizyon projelerinden birisi olan Kadın Kültür Evleri'nde üretimin yanı sıra kadınlara yönelik sosyal projelerde devam ediyor. Bu kapsamda Çay ve Bolvadin Kadın Kültür Evleri'nde Türk sanat müziğinin sevilen ismi Umut Akyürek ile Türk halk müziğinin sevilen ismi Oktay Ertuğrul konser verdi. Konsere katılan kadınlar Akyürek ve Ertuğrul'un seslendirdiği şarkılar ile unutulmaz anlar yaşarken, bu tür etkinliklerin tekrarlanmasını istediler. - AFYONKARAHİSAR

Kadın Kültür Evleri'nde verilen konser büyük ilgi gördü

Kadın Kültür Evleri'nde verilen konser büyük ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title