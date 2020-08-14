Kadın kılığındaki soyguncular, iş yerine otomatik kapı açılınca girmiş ADANA'da, kadın kılığında girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Osman B.'yi tabancayla yaralayıp, altınları çalan 2 şüphelinin, müşterinin dışarı çıkması için otomatik kapının açılmasını fırsat bilip içeri girdikleri belirlendi.

ADANA'da, kadın kılığında girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Osman B.'yi tabancayla yaralayıp, altınları çalan 2 şüphelinin, müşterinin dışarı çıkması için otomatik kapının açılmasını fırsat bilip içeri girdikleri belirlendi. Bu sırada iş yerinden ayrılan müşterinin silah seslerine rağmen arkasına bile dönüp bakmadığı görüldü.

Olay, 11 Ağustos'ta merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcu dükkanı sahibi Osman B., iş yerine gelip altın soran bir müşterisinin çıkması için içerideki düğmeye basıp, otomatik kapıyı açtı. Bu sırada kadın kılığındaki 2 erkek iş yerine girdi, Osman B.'yi tabancayla vurarak yaraladı.

Şüpheliler, yanlarında getirdikleri kadın çantasına bir miktar altın doldurdu. İş yerinden ayrılmak için kapıya yönelen soyguncular, otomatik kapı açılmayınca silahla cama ateş etti, ardından da tekmeleyerek kırdı. Kırılan camdan dışarı çıkan soyguncular, kaçarak uzaklaştı. Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil ekibi sevk edildi. Osman B., yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Osman B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.ARKASINA BİLE BAKMADIBu arada soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şüphelilerin, Osman B.'nin yere düşmesinin ardından yanlarında getirdikleri kadın çantasına altınları doldurup, dışarı çıkmak için kapıya yöneldikleri, açamayınca da tekmeleyerek camı kırdıkları görülüyor. Soyguncular girdiğinde iş yerinden ayrılan müşterinin ise, silah seslerine rağmen dönüp bakmadan ayrıldığı görüldü. Soygunculardan birinin, arkası dönük olan müşteriye de tabancayı doğrulttuğu, ancak ateş etmediği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet büro amirlikleri şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA