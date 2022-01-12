Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile kızına bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran Emrah Y. hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis...
Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile kızına bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran Emrah Y. hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.
KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy metrosunda tartıştığı kadın ile kızına bıçak çekerek tehdit ve hakaretler savuran Emrah Y. hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi. - İSTANBUL
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