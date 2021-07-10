Kadıköy-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan düşen kişi kurtarıldı

Eminönü seferini yapan yolcu vapurundaki bir yolcu denize düştü.

KADIKÖY-Eminönü seferini yapan yolcu vapurundaki bir yolcu denize düştü. Denize düştüğü fark edilmeyen kişiyi arkadan gelen yolcu motorundan can simidi atılarak kurtarıldı.

Olay bugün 16: 30 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Eminönü seferini yapan şehir hatları vapurundan henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen yolcu, yine Kadıköy-Eminönü seferi yapan yolcu motoruna alınarak kurtarıldı. Denize düşen kişi, can simidi atılıp motora alınarak kurtarıldı. Denize düşen kişinin kurtarılma çalışmaları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan