Kadıköy'deki olaylarda eylemcilere müdahale eden polis, sivil polisi de gözaltına almaya kalktı
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Kadıköy'deki olaylarda eylemcilere müdahale eden polis, sivil polisi de gözaltına almaya kalktı

03.02.2021 08:23 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:46

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protestolarına destek için Kadıköy'de yapılmak istenen eyleme polis müdahale etti. Müdahale sırasında olay yerindeki sivil polislerden birinin de gözaltına alınmak istenmesi ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasından sonra başlayan protesto gösterileri hala devam ediyor. Sarıyer ve Beşiktaş'ta yürüyüş, miting gibi toplu gösteriler İstanbul Valiliği tarafından yasaklanırken, olaylar Kadıköy'e taştı.

Burada Boğaziçi öğrencilerinin eylemine destek olmak isteyen kalabalık tüm engellemelere rağmen Kadıköy Rıhtım'da toplandı. Polis ile göstericiler karşı karşıya gelirken, ilginç bir olay yaşandı.

POLİS, POLİSİ GÖZALTINA ALMAYA KALKTI

Göstericilere müdahale etmek isteyen polisler, bir sivil polis memurunu gözaltına almaya çalıştı. O anlarda gözaltına alınmak istenen sivil polis ise kendisinin de polis olduğunu söyledi. Olay sosyal medyada hızla yayılırken, konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı.

Kadıköy'deki olaylarda eylemcilere müdahale eden polis, sivil polisi de gözaltına almaya kalktı
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