Kadıköy'de Telefoncu Soyuldu

Kadıköy'de bir telefoncuya giren hırsızlar çok sayıda cep telefonu çalarak kaçtı.

Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde bir iş yerinin camını kaldırım taşlarıyla kırarak içeriye giren yüzleri maskeli şüpheliler, çok sayıda telefonu alarak geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Bu sırada durumu fark eden iş yeri yakınındaki lokanta çalışanları buna engel olmak isteyince soyguncular tarafından silahla tehdit edilerek uzaklaştırılmaya çalışıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

İş yeri güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Gazetecilere yaşadıklarını anlatan lokanta çalışanı, beyaz bir aracın iş yeri önünde durduğunu belirterek, "Biz tezgahta duruyorduk, 5-6 kişi araçtan inerek kaldırım taşıyla camları kırdılar. Daha sonra tezgahta bulunan telefonları aldılar. Bizim usta da durumu görüp müdahale etti. Sonra ona da silah çektiler. Üzerimize gelmeyin yoksa sıkarız dediler. Kısa bir süre içerisinde alacaklarını alıp kaçtılar." şeklinde konuştu.

Olay yerine gelen iş yeri yetkilisi Ali İşçan ise, telefonunun alarmının çaldığını belirterek, "Koşarak buraya geldim. Tablo ortada. Zarar nedir bakıp ortaya çıkaracağız." dedi.

Bu arada iş yeri soygunu güvenlik kameralarına yansıdı.