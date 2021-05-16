KADIKÖY'DE TAM KAPANMANIN SON GÜNÜNDE YOĞUNLUK YAŞANAN PARKA POLİS BASKINI
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KADIKÖY'DE TAM KAPANMANIN SON GÜNÜNDE YOĞUNLUK YAŞANAN PARKA POLİS BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesine bir gün kala Kadıköy'de bulunan parkta yoğunluk oluştu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın bitmesine bir gün kala Kadıköy'de bulunan parkta yoğunluk oluştu. İhbar üzerine parka gelen polis ekipleri vatandaşların evlerine dönmelerini sağlarken 16 kişiye cezai işlem uygulandı.

Tam kapanmanın bitmesine bir gün kala vatandaşlar Kadıköy Göztepe'de bulunan Çetin Emeç Demokrasi Parkı'na akın etti. Kimileri çimlerde otururken, kimileri arkadaş grubuyla tavla oynadı. Çocuklar ise oyun parkında vakit geçirdi. Yoğunluk yaşanan parka ihbar üzerine polis ekipleri geldi. Vatandaşlar polisi karşılarında görünce hızla parktan ayrılmaya çalıştı. 16 kişiye tam kapanma süresinde dışarıda bulundukları için cezai işlem uygulandı.

KADIKÖY'DE TAM KAPANMANIN SON GÜNÜNDE YOĞUNLUK YAŞANAN PARKA POLİS BASKINI
KADIKÖY'DE TAM KAPANMANIN SON GÜNÜNDE YOĞUNLUK YAŞANAN PARKA POLİS BASKINI
KADIKÖY'DE TAM KAPANMANIN SON GÜNÜNDE YOĞUNLUK YAŞANAN PARKA POLİS BASKINI
KADIKÖY'DE TAM KAPANMANIN SON GÜNÜNDE YOĞUNLUK YAŞANAN PARKA POLİS BASKINI
KADIKÖY'DE TAM KAPANMANIN SON GÜNÜNDE YOĞUNLUK YAŞANAN PARKA POLİS BASKINI
KADIKÖY'DE TAM KAPANMANIN SON GÜNÜNDE YOĞUNLUK YAŞANAN PARKA POLİS BASKINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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