Kadıköy'de kafe yangını
Kadıköy'de bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu.
Kadıköy'de bir kafede çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Osmanağa Mahallesi Karadut Sokağı'ndaki 3 katlı kafenin üst katlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle üç katlı kafe kullanılamaz hale geldi.
Polis ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: AA
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