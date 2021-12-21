Son Dakika | Kadıköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son Dakika | Kadıköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Mahallesi'ndeki bir restoranda dün akşam saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgada Ziya Bandırmalıoğlu ve Nihat Şahin ile 4 kişi silahla yaralandı.

Olayda ağır yaralanan Bandırmalıoğlu ve Şahin hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 kişinin tedavisi sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Son Dakika | Kadıköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son Dakika | Kadıköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son Dakika | Kadıköy'de iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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