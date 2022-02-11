Kaderimin Oyunu yeni bölüm ne zaman? Kaderimin Oyunu 7. bölüm bugün var mı? Kaderimin Oyunu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KADERİMİN OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

DNA testi, beklenmedik bir şekilde sonuçlanmış, Asiye ve Mahir büyük bir felaketin eşiğinden dönmüşlerdir. Fakat bu durum, Cemal'in kahrolacağı başka bir olaya sebep olur. Cemal mutsuzluğuyla üst üste hatalar yaparken, Helin kocasının hayatında başka bir kadın olduğundan şüphelenmeye başlar. Gülsüm, Mahir ve Asiye'nin tuhaf hallerini anlamlandırmaya çalışırken, bir başkası gerçeklerle yüzleşecektir.

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