Kaçkar Dağları'nda buz gibi suya girerek yüzdüler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçkar Dağları'nda buz gibi suya girerek yüzdüler

AA, Hasan Önder - Güncel
 - Güncelleme:

Kaçkar Dağları Milli Parkı ve bölgenin havadan görüntüleri Fırtına Deresinden görünüm Tulum çalan genç Yakılan ateşte ısınanlar Dağcı Hasan Önder'in açıklaması Zihni Açar Yazıcı'nın açıklaması Hasan Önder ve beraberindekilerin Fırtına Deresinde yüzmeleri Grubun kar banyosu yapması Grubun...

Kaç Kar Dağları Milli Parkı ve bölgenin havadan görüntüleri

Fırtına Deresinden görünüm

Tulum çalan genç

Yakılan ateşte ısınanlar

Dağcı Hasan Önder'in açıklaması

Zihni Açar Yazıcı'nın açıklaması

Hasan Önder ve beraberindekilerin Fırtına Deresinde yüzmeleri

Grubun kar banyosu yapması

Grubun horon tepmesi RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dağcı Hasan Önder öncülüğündeki grup, Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde kar banyosu yapıp buz gibi suya girerek yüzdü.

Kaçkar Dağları'nda buz gibi suya girerek yüzdüler

Kaçkar Dağları'nda buz gibi suya girerek yüzdüler

Kaçkar Dağları'nda buz gibi suya girerek yüzdüler

AA / Hasan Önder - Güncel

Hasan Önder, Fırtına, Milli, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title