Kaçkar Dağları'nda buz gibi suya girerek yüzdüler
AA, Hasan Önder - Güncel
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Kaçkar Dağları Milli Parkı ve bölgenin havadan görüntüleri Fırtına Deresinden görünüm Tulum çalan genç Yakılan ateşte ısınanlar Dağcı Hasan Önder'in açıklaması Zihni Açar Yazıcı'nın açıklaması Hasan Önder ve beraberindekilerin Fırtına Deresinde yüzmeleri Grubun kar banyosu yapması Grubun...
Kaç Kar Dağları Milli Parkı ve bölgenin havadan görüntüleri
Fırtına Deresinden görünüm
Tulum çalan genç
Yakılan ateşte ısınanlar
Dağcı Hasan Önder'in açıklaması
Zihni Açar Yazıcı'nın açıklaması
Hasan Önder ve beraberindekilerin Fırtına Deresinde yüzmeleri
Grubun kar banyosu yapması
Grubun horon tepmesi RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dağcı Hasan Önder öncülüğündeki grup, Kaçkar Dağları Milli Parkı içinde kar banyosu yapıp buz gibi suya girerek yüzdü.