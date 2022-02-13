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Kaçan papağanı yakalamak için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kaçan papağanı yakalamak için seferber oldular Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sahibinden kaçan papağanı yakalamak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

TOSYA, KASTAMONU (İHA) - Kaçan papağanı yakalamak için seferber oldular

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sahibinden kaçan papağanı yakalamak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen papağan yakalanamadı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan bir vatandaşa ait papağan kafesinden çıkarak pencereden dışarı kaçtı. Uçarak bir ağaca konan papağını gören sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, papağını kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye aracının merdiveni yardımıyla, ağaçtaki papağana ulaşmaya çalışan itfaiye ekipleri uzun süren uğraşlarına rağmen papağanı yakalayamadı.

Papağanın sahibi ise tedirginlikle ekiplerin çalışmalarını izledi. Elindeki kafesle kendisini yakalamaya gelen itfaiye erinden kaçan papağan uçarak başka bir ağaca kondu. Tüm çabalarına rağmen papağanı yakalayamayan ekipler, çalışmalarını sonlandırdı. Papağanın ise bir süre sonra uçarak sahibinin evine döndüğü öğrenildi.

Kaçan papağanı yakalamak için seferber oldular

Kaçan papağanı yakalamak için seferber oldular

Kaçan papağanı yakalamak için seferber oldular

İhlas Haber Ajansı / Sedat Ağacıkoğlu - 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi, Kastamonu, İtfaiye, Tosya, 3. Sayfa, Haberler

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