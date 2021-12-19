Kaçak içki operasyonunda 4 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçak içki operasyonunda 4 tutuklama

Kaçak içki operasyonunda 4 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla merkezli üç ilde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda orijinal birçok sahte viski ele geçirildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla merkezli üç ilde gerçekleştirilen kaçak içki operasyonunda orijinal birçok sahte viski ele geçirildi.

Yaklaşan yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri Muğla'nın Milas ilçesi ile Adana ve Malatya illerinde klaşık 4 ay süren çalışma sonucunda delillendirme aşamalarının tamamlanması ile Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinin tamamlanmasının ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen M.P., İ.H.B., İ.H.K. ve M.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title