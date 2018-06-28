Kaburgasını Çatlatan Süreyya Yalçın Hastanelik Oldu

Eşi Ozan Baran'la geçtiğimiz günlerde ABD'den Bodrum'a gelen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, hastanelik oldu. Şiddetli ağrıyla hastaneye kaldırılan Yalçın'ın kaburgasını çatlattığı ortaya çıktı.

"SAĞLIĞININ DEĞERİNİ BİR ŞEY OLUNCA ANLIYOR"

Sosyal medya hesabından hastane önünde çekilen fotoğrafını paylaşan Süreyya Yalçın, "Allah herkese sağlık versin çok önemli olmasa da kaburgam çatladı.İnsan bir şey olduğunda sağlığının değerini anlıyor" dedi.

Süreyya Yalçın'ın hastane fotoğrafını yoruma kapatarak paylaşması da dikkatlerden kaçmadı. Sosyetik güzel, uzun desenli tırnakları ve müceherleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.