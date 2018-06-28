Kaburgasını Çatlatan Süreyya Yalçın Hastanelik Oldu
Tatil için ABD'den Bodrum'a gelen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, kaburgasını çatlattığı için hastanelik oldu.
Eşi Ozan Baran'la geçtiğimiz günlerde ABD'den Bodrum'a gelen sosyetik güzel Süreyya Yalçın, hastanelik oldu. Şiddetli ağrıyla hastaneye kaldırılan Yalçın'ın kaburgasını çatlattığı ortaya çıktı.
"SAĞLIĞININ DEĞERİNİ BİR ŞEY OLUNCA ANLIYOR"
Sosyal medya hesabından hastane önünde çekilen fotoğrafını paylaşan Süreyya Yalçın, "Allah herkese sağlık versin çok önemli olmasa da kaburgam çatladı.İnsan bir şey olduğunda sağlığının değerini anlıyor" dedi.
Süreyya Yalçın'ın hastane fotoğrafını yoruma kapatarak paylaşması da dikkatlerden kaçmadı. Sosyetik güzel, uzun desenli tırnakları ve müceherleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
YORUMLAR (16)
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İğrençCevap Yaz Yayından Kaldır
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ÜLKEDE İNSANLAR ÖLÜYOR. BU KADAR HABER DEĞERİ OLMUYOR. PARAN VARSA DEĞERİN VAR.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ALLAH acil şifalar versin ülkemizin değerlerindensin çok güzel ve mükemmelsinizCevap Yaz 1 Yayından KaldırBİLGE: Ülkeye ne gibi faydası olmuş da değer kazanmış bu gösteriş meraklısıYayından Kaldır
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Ha ha ha cok güldüm hem de bi tarafımla bumu güzel çirkin ördek yavrusu para işte çirkine bile güzel dedirtiyoCevap Yaz Yayından Kaldır