Kabine'de yeni revizyon iddiası! Bekir Pakdemirli'nin ardından 2 ismin daha istifa etmesi bekleniyor

Şubat ayında yapılması planlanan Kabine değişikliği, mart ayına sarktı. Mart'ın 3'ünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bekir Pakdemirli'den boşalan Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandı. Bu atamanın ardından kulisler iyice hareketlendi.

İÇİŞLERİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA REVİZYON BEKLENMİYOR

Bir süredir İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda değişiklik bekleniyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'nda beklenen revizyon gerçekleşti. Değişiklik beklenen bakanlıklardan olan İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda bu dönem için herhangi bir revizyon beklenmediği kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor.

DIŞİŞLERİ VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ HAKİM

Ancak Dışişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan mart ayı içerisinde bir değişiklik bekleniyor. Uzun süredir revizyon yapılacağı konuşulan Dışişleri Bakanlığı görevinden Mevlüt Çavuşoğlu'nun istifa edeceği, yerine de dış politikada daha aktif rol alacak bir ismin geçeceği iddia ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı için de kulislerde 2'ye ayrılma olasılığı konuşuluyor. Ancak söz konusu bir değişiklikte Turizm Bakanlığı görevini kimin üstleneceği henüz muamma.

2018'DEN BU YANA 8 BAKAN DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 10 Temmuz 2018'de belirlenen ve 16 bakandan oluşan ilk kabinesinden şimdiye kadar 8 bakan ayrıldı.