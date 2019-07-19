Kabil Üniversitesinde patlama: 8 ölü, 33 yaralı

Kabil Üniversitesinde patlama: 8 ölü, 33 yaralı

Afganistan'daki Kabil Üniversitesinin girişinde sınav yoğunluğu olduğu sırada bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Kabil Üniversitesinde patlama: 8 ölü, 33 yaralı

Afganistan'daki Kabil Üniversitesinin girişinde sınav yoğunluğu olduğu sırada bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kabil Üniversitesinin girişinde bir patlama meydana geldi. Kabil polisine göre, araç içine yerleştirilen bomba, sınav için erken saatlerde okula gelen öğrencilerin arasında infilak etti. Sağlık Bakanı Sözcüsü Vahidullah Mayar, "Olayda 8 vatandaşımız yaşamını yitirdi ve 33 kişi yaralandı" dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.