Kabadüz Yeni Dönemde de En Büyük Yatırımları Almayı Hedefliyor

31 Mart yerel seçimlerinin ardından tekrar büyük bir oy oranıyla Kabadüz Belediye Başkanı seçilen Yener Kaya, Kabadüz ilçesine yeni dönemde de en büyük yatırımları almayı hedefliyor.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Kabadüz'ü büyük hedefleri olan, vizyonu ile göz dolduran bir ilçe haline getireceklerini söyledi. Ordu'nun en güzel ilçesinin ve güzel insanların belediye başkanı olmaktan onur ve gurur duyduğunu dile getiren Başkan Kaya, "Halkımızın teveccühü ile yeniden Kabadüz Belediye başkanı oldum. Tekrardan belediye başkanı seçilmemin ardından vatandaşlarımız bizleri yoğun olarak ziyaret ediyor. Onların bizlere gösterdiği sevgi bizleri daha çok motive ediyor. Bizleri ziyaret eden edemeyen tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Önlerindeki beş yıl içinde ilçede büyük değişimler olacağının altını çizen Kaya, "Tüm bilgi ve birikimimizle bundan öncesinde olduğu gibi bundan sonrasında da ilçemizde daha güzel işleri hep birlikte yapacağız. Ben Kabadüz Belediye Başkanı olarak belediye meclis üyelerimizle birlikte yedi gün yirmi dört saat esasına dayanan bir anlayışla ilçemize hizmet edeceğiz. Hep birlikte uyum içerisinde sadece Ordu'nun vitrin ilçesi haline getirdiğimiz Kabadüzümüzü bu yeni dönemde de istihdama yönelik projelerimizi bir bir hayata geçirerek adından çokça söz ettireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına karşılık verecek hizmetleri ortaya koymaya devam edeceğiz. İlçemizde hayata geçireceğimiz her hizmet vatandaşlarımızın yaşam kalitesini bir adım daha öteye taşıyacak. Önümüzdeki beş yılın sonunda her yönüyle bambaşka bir ilçe olacağız" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA