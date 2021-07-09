Kaan Yıldırım hakkında bomba aşk iddiası!

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'ın özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Gossip Pasta'nın iddiasına göre; Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım (34) ve manken Çağla Şikel (42), dün arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenirken görüldü.

İkilinin samimi halleri aşk iddialarını gündeme getirdi. Yıldırım ve Şıkel cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

Kaan Yıldırım'ın Ebru Gündeş ile konuştuktan sonra Hadise'den ayrıldığı iddia edilmişti. Yıldırım, bu iddiaya yanıt verdi.

"DOSTÇA AYRILDIK"

Ünlü oyuncu, "Benim 3'üncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin