Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım
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Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım

23.10.2020 11:01 | Son Güncelleme: 23.10.2020 11:15
Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım, sosyal medya hesabından uzun süredir aşk yaşadığı şarkıcı Hadise'nin yeni yaşı için romantik bir paylaşım yaptı.

Sık sık haklarında ayrılık haberleri çıkan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Şimdilerde Hekimoğlu dizisinde başrol oynayan Yıldırım, Instagram hesabından Hadise'yle samimi bir pozunu paylaşarak "İyi ki doğdun" notunu ekledi.

AŞKLARIYLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORLAR

Kaan Yıldırım, 35. yaşına giren sevgilisi Hadise'yle ilgili paylaşıma iki yıldız emojisi de koyması dikkat çekti. Sevgilisinin paylaşımını kendi Instagram hikayesinde paylaşan Hadise ise beyaz ve siyah kalp emojisi koydu. İlişkileriyle gündemden düşmeyen ikilinin önümüzdeki yaz nikah masasına oturacakları da konuşulanlar arasında.

İşte Kaan Yıldırım'ın paylaşımı:

Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 11:16:48. #1.15#
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