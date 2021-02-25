Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura, Bebek'te!
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Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura, Bebek'te!

25.02.2021 09:18 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:22
Kaan Taşaner ve sevgilisi Seray Dura, Bebek'te!

İlişkilerinin güzel gittiğini söyleyen Kaan Taşaner, "Birlikteliğiniz ne zaman başladı?

İlişkilerinin güzel gittiğini söyleyen Kaan Taşaner, "Birlikteliğiniz ne zaman başladı?" sorusuna "Bizi ilk çektiğiniz zamanlarda başladı" yanıtını verdi.

Sevgilisinden 16 yaş büyük olan oyuncuya aralarındaki yaş farkının ilişkide sorun yaratıp yaratmadığı da soruldu. Taşaner, "Bunlar insanın vaktini çalan sorular, biz kaçalım" diyerek röportajı noktaladı. Kaan Taşaner 41, Seray Dura ise 25 yaşında.

RENKLİ İKİLİ

Renkli giyim tarzlarıyla dikkat çeken ikili, daha sonra el ele yürüyüşlerine kaldıkları yerden devam etti. 

DİZİYE VEDA ETTİ

TRT 1 ekranlarında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde 'Marcus' karakterine hayat veren Kaan Taşaner yayınlanan son bölümde 'Sultan Melikşah' tarafından öldürülerek diziye veda etti.

Kaynak: Hürriyet

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