Kaan Taşaner eleştirileri önemsemiyor

Kaan Taşaner (41), sevgilisi Seray Dura'yla (25) Bebek'te el ele görüntülendi. Aralarındaki yaş farkının eleştirilmesine oyuncu, "Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar" diyerek, önemsemediğini belirtti.

HER ŞEY GÜZEL GİDİYOR"

Son dönemde rol aldığı dizi için uzattığı saçları ile dikkat çeken Kaan Taşaner (41), geçtiğimiz haftalarda da yeni sevgilisiyle Emirgan'da yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Oyuncunun, meslektaşı Seray Dura (25) ile birlikte olduğu öğrenildi.

Taşaner, "Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" demişti.

Öte yandan yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz yıl meslektaşı Selin Şekerci ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı.

Kaynak: Hürriyet