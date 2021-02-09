Kaan Sekban kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kaan Sekban'ın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

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Kaan Sekban'ın hayatı ve biyografisi merak edildi. Kaan Sekban kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, nerede çalışıyor, doğum tarihi kaç? Tüm bilgiler yazımızda...

KAAN SEKBAN KİMDİR?

Kaan Sekban, 18 Ocak 1983 doğumlu, Türk komedyen.

Kaan Sekban doğum tarihi : 18 Ocak 1983

Kaan Sekban kaç yaşında : 38 yaşında

Kaan Sekban mesleği ne : Komedyen

Kaan Sekban nereli : İstanbul doğumlu

Kaan Sekban burcu ne : Oğlak

Kaan Sekban, 18 Ocak 1983'te Semiramis ve Kurtuluş Sekban çiftinin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamladı. Garanti Bankası'nda on yıl çalıştıktan sonra beklediği terfiyi alamayınca görevinden istifa etti. Daha sonra oyuncu olmak için atölyelere katıldı ve bir müzikalde rol aldı. Evinde çektiği ve kurumsal hayatı hicvettiği skeçlerle ünlendi. Tebrikler Kovuldunuz! adlı kitabı Haziran 2017'de yayımlandı. Bir derginin okuyucu anketinde "yılın en iyi liderlik kitabı" seçildi. Sekban daha sonra Kaan Sekban Saçmalar adlı tek kişilik sahne gösterileri yapmaya başladı.

Kitapları:

Tebrikler Kovuldunuz! (2017)

Filmografi:

Her Şey Aşktan (2016) - Kaan

Jet Sosyete (2018) - Kaan (15. bölüm)