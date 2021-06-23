Kaan Kigen Özbilen kimdir? 2020 Olimpiyatları Atletizm Kaan Kigen Özbilen kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Amsterdam'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda 1:02:27'lik yarı maraton performansıyla gümüş madalya kazanan Kaan Kigen Özbilen kimdir? Kaan Kigen Özbilen kaç yaşında, aslen nerelidir?

Amsterdam'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda 1:02:27'lik yarı maraton performansıyla gümüş madalya kazanan Kaan Kigen Özbilen kimdir? Kaan Kigen Özbilen hakkındaki detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizin devamında erişebilirsiniz.

KAAN KİGEN ÖZBİLEN KİMDİR?

Kaan Kigen Özbilen(Mike Kipruto Kigen)15 Ocak 1986 Kenya'da doğan, Kenya asıllı Türk atlet. Uzun mesafe ve maraton koşmaktadır.

Ekim 2015'te adını Kaan Kigen Özbilen olarak değiştirdi ve o zamandan beri Türkiye için yarışıyor. Enka Spor Kulübü sporcusudur. Kaan Kigen Özbilen 178 boyunda ve 57 kilodur.

Özbilen, Amsterdam'daki 2016 Avrupa Şampiyonası'nda 1:02:27'lik yarı maraton performansıyla gümüş madalya kazandı.