Kaan Boşnak - İçi Dolu Her Şeyim şarkı sözleri | Kaan Boşnak yeni şarkısı
Alternatif müziğin sevilen gruplarından olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, yeni parçasını yayımladı. Eşi Başak Ceylan Boşnak tarafından çekilen klibi de çok beğenildi. Youtube ve Spotify gibi platformlarda kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaşan şarkının sözlerini derledik. İşte, Kaan Boşnak İçi Dolu Her Şeyim şarkı sözleri...
KAAN BOŞNAK İÇİ DOLU HER ŞEYİM ŞARKI SÖZLERİ
Bana ver elini
Durma küser gibi
Bilmediğin bir suda yüzer gibi
Battı güneş kopup da düşer gibi
***
Uçurumlardan
Dışarısı buz
Benim içim ise yaz
Isıtır seni de
Üşüdün mü biraz
Gel otur yanıma
Göreyim Yüzünü
***
İçi dolu her şeyim
Tek gerçeğim
Son vereceğim derdine
Güzel yüzün hiç üzülmesin
Bir kulak ver dinle kalbime
***
Sanki korkunç bir savaştan
Çıktım geldim kanıyorum
Sar beni sen kollarında
Merhemim sensin biliyorum