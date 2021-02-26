Kaan Boşnak - İçi Dolu Her Şeyim şarkı sözleri | Kaan Boşnak yeni şarkısı

Alternatif müziğin sevilen gruplarından olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, yeni parçasını yayımladı. Eşi Başak Ceylan Boşnak tarafından çekilen klibi de çok beğenildi. Youtube ve Spotify gibi platformlarda kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaşan şarkının sözlerini derledik. İşte, Kaan Boşnak İçi Dolu Her Şeyim şarkı sözleri...