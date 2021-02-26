Kaan Boşnak - İçi Dolu Her Şeyim şarkı sözleri | Kaan Boşnak yeni şarkısı
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Kaan Boşnak - İçi Dolu Her Şeyim şarkı sözleri | Kaan Boşnak yeni şarkısı

26.02.2021 08:44 | Son Güncelleme: 26.02.2021 08:47
Kaan Boşnak - İçi Dolu Her Şeyim şarkı sözleri | Kaan Boşnak yeni şarkısı

Alternatif müziğin sevilen gruplarından olan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, yeni parçasını yayımladı. Eşi Başak Ceylan Boşnak tarafından çekilen klibi de çok beğenildi. Youtube ve Spotify gibi platformlarda kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaşan şarkının sözlerini derledik. İşte, Kaan Boşnak İçi Dolu Her Şeyim şarkı sözleri...

KAAN BOŞNAK İÇİ DOLU HER ŞEYİM ŞARKI SÖZLERİ

Bana ver elini

Durma küser gibi

Bilmediğin bir suda yüzer gibi

Battı güneş kopup da düşer gibi

***

Uçurumlardan

Dışarısı buz

Benim içim ise yaz

Isıtır seni de

Üşüdün mü biraz

Gel otur yanıma

Göreyim Yüzünü

***

İçi dolu her şeyim

Tek gerçeğim

Son vereceğim derdine

Güzel yüzün hiç üzülmesin

Bir kulak ver dinle kalbime

***

Sanki korkunç bir savaştan

Çıktım geldim kanıyorum

Sar beni sen kollarında

Merhemim sensin biliyorum

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