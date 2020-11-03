K9 köpekleri enkaz alanında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

K9 köpekleri enkaz alanında

03.11.2020 15:31 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:35
K9 köpekleri enkaz alanında

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartman'ında arama kurtarma çalışmaları K9 köpekleriyle sürdürülüyor.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartman'ında arama kurtarma çalışmaları K9 köpekleriyle sürdürülüyor.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartman'ında 3 yaşındaki Ayda'nın 91 saat sonra kurtarılmasının ardından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Enkazda çalışma yapan ekipler, bir cana daha ulaşmak için tam sessizlik istedi. Dinleme cihazlarından yapılan araştırma sonucu devreye K9 arama ve kurtarma köpekleri girdi. Hassas burunlu K9 köpekleri enkaz alanında iz sürerek ekiplere yoğunlaşmaları gereken alanı gösterecek ve çalışmalar o bölgede yoğunlaşacak. Öte yandan JAK ekipleri toplanarak görev dağılımı yaptı. Köpeklerin işaretlediği alanlarda çalışmalar yeniden başlayacak.

Rıza Bey Apartman'ında şu ana kadar 32 kişinin cesedine ulaşıldı. 19 kişi canlı halde enkazdan kurtarılırken, 5 kişinin de aranmasına devam ediliyor. 

K9 köpekleri enkaz alanında
K9 köpekleri enkaz alanında
K9 köpekleri enkaz alanında
K9 köpekleri enkaz alanında
K9 köpekleri enkaz alanında
K9 köpekleri enkaz alanında
K9 köpekleri enkaz alanında
K9 köpekleri enkaz alanında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ

İlgili Haberler

Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım
Bakan Pakdemirli ile enkaz altındaki Buse'nin duygulandıran diyaloğu: Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım
Son dakika gündem: Bakanlar Gül ve Kurum, Bayraklı ilçesindeki enkaz alanında incelemelerde bulundu (2)
Son dakika gündem: Bakanlar Gül ve Kurum, Bayraklı ilçesindeki enkaz alanında incelemelerde bulundu (2)
Bakanlar Kurum ve Gül, Bayraklı'daki enkaz alanında incelemede bulundu (2)
Bakanlar Kurum ve Gül, Bayraklı'daki enkaz alanında incelemede bulundu (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fuat Oktay Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Demir Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Adem Ljajic Fatih Terim
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: K9 köpekleri enkaz alanında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 15:35:24. #1.15#
title