Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic World filmi ne zaman, nerede çekildi?

Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic World filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu, özeti ve Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Jurassic World: Yıkılmış Krallık filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmini izleyecek olanların merak ettiği Jurassic World: Yıkılmış Krallık konusu nedir, Jurassic World: Yıkılmış Krallık oyuncuları kimler ve Jurassic World: Yıkılmış Krallık özeti gibi konuları inceliyoruz.

JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Claire'in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...


JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Chris Pratt - Owen Grady

Bryce Dallas Howard - Claire Dearing

B. D. Wong - Dr. Henry Wu

Toby Jones

Rafe Spall

Justice Smith - Genç bir bilim insanı

Daniella Pineda

Ted Levine

Geraldine Chaplin

James Cromwell


JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çıkış tarihi: 7 Haziran 2018 ABD

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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