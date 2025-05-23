Jurassic World: Yıkılmış Krallık filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Jurassic World filmi ne zaman, nerede çekildi?

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JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Claire'in parkı yönetirken birer market ürünü gibi gördüğü dinozorlara olan bakış açısı değişir ve "Dinozor Koruma Grubu" isimli bir organizasyon kurar. Amacı; aktif bir yanardağın harekete geçtiği adada yaşayan dinozorları adadan çıkarmanın bir yolunu bulmaktır. Claire, bu tehlikeli ve zor görevi yerine getirebilmek için de dinozorlara karşı baskınlığını kanıtlamış olan tanıdığı tek kişiden, Owen Grady'den yardım ister. İkilinin bir kurtarma görevi amacıyla gittikleri adada ise her şey sarpa saracaktır...



JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Chris Pratt - Owen Grady

Bryce Dallas Howard - Claire Dearing

B. D. Wong - Dr. Henry Wu

Toby Jones

Rafe Spall

Justice Smith - Genç bir bilim insanı

Daniella Pineda

Ted Levine

Geraldine Chaplin

James Cromwell



JURASSİC WORLD: YIKILMIŞ KRALLIK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çıkış tarihi: 7 Haziran 2018 ABD